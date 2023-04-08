90 млн рублей выделит минкульт на ремонт Дома Родзянко в Псковской области

15:16, 08 апреля 2023, ПАИ

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90 млн рублей выделит министерство культуры из федерального бюджета на реставрацию «Дома Родзянко» в Усвятском районе Псковской области. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Объект будет передан в подведомственное учреждение Министерства. Это позволит провести ремонтно-реставрационные работы за счёт федерального финансирования. Стоимость составит порядка 90 млн рублей», - сказал глава региона.

После завершения реставрации усадьба будет передана обратно в собственность Псковской области.

В дальнейшем на базе Дома Родзянко планируют создать выставочный центр, организовать деятельность исторических, археологических и краеведческих кружков.

«В скором времени посетим объект вместе с Первым заместителем Министра культуры Сергеем Обрывалиным, чтобы согласовать все детали», - сказал губернатор.