Михаил Ведерников проконтролировал работу военного комиссариата

22:00, 07 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии профессионального праздника посетил один из лучших военных комиссариатов Псковской области — отделение по городу Острову, Островскому, Пыталовскому и Палкинскому районам. Его возглавляет Алексей Долженко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона посмотрел, как на месте организована работа по призыву граждан на военную службу, хранению архивной информации, расспросил о поиске уклонистов и о проводимой патриотической и агитационной работе.

Он также поздравил специалистов с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за результативную работу. «Островский межрайонный военный комиссариат — один из лучших в области», — подчеркнул Михаил Ведерников.

За успехи в профессиональной деятельности губернатор наградил коллектив комиссариата благодарственным письмом правительства Псковской области и вручил сертификат на приобретение многофункционального устройства. Он также поручил ответственным составить список оборудования, которое необходимо для улучшения качества работы комиссариатов региона.

В продолжение Михаил Ведерников провёл совещание с областным и районным военными комиссарами, в рамках которого были рассмотрены в том числе положительные практики в работе островского военкомата. По итогам обсуждения глава региона дал поручение о распространении удачных инициатив на территории Псковской области.