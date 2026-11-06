Писателю‑фронтовику Евгению Нечаеву установили памятную доску в Пскове

13:43, 06 ноября 2026, ПАИ

Мемориальную доску советскому прозаику, ветерану Великой Отечественной войны, члену Союза писателей СССР, почётному гражданину Пскова Евгению Нечаеву открыли сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Памятный знак установили в Пскове на доме № 15 на Октябрьском проспекте: в этом здании писатель жил многие годы. В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев, представители власти, различных патриотических организаций и неравнодушные граждане.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ























Отметим, Евгений Нечаев родился в 1915 году. Он прошёл войну от Крыма до Берлина: командовал батареей, затем дивизионом, участвовал в освобождении Белоруссии, Победу встретил в Берлине и расписался на колоннах Рейхстага. Был дважды ранен, перенёс тяжёлую контузию. Завершил военную службу в 1954 году в Пскове, с которым связал и послевоенную жизнь.

За боевые заслуги Евгений Нечаев награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны и Александра Невского, а также рядом медалей. В 1968 году его приняли в Союз писателей СССР, а в 1996 году присвоили звание почётного гражданина Пскова.