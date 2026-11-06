В России представили второй выпуск книги «История СВО. Воспоминания участников»

13:33, 06 ноября 2026, ПАИ

Презентация второго выпуска книги Центра истории специальной военной операции «История СВО. Воспоминания участников» состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Издание вышло под редакцией директора Центра истории СВО, участника СВО, председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Максима Григорьева. По его словам, работа Центра продолжает исторические традиции комиссии академика Минца, которая фиксировала воспоминания участников Великой Отечественной войны.

«Продолжая эти традиции, между боями наши сотрудники Центра истории СВО фиксируют воспоминания участников специальной военной операции. Совсем недавно мы представляли первый выпуск, сейчас – второй. Здесь, кроме бойцов, представлены мнения, свидетельства и воспоминания мирных граждан четырёх исторических регионов. Они рассказывают, как жили все эти годы и что происходило до и во время специальной военной операции», – отметил Максим Григорьев.

В новый выпуск вошла часть собранных на фронте свидетельств военнослужащих и добровольцев из Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат», «БАРС-20», отряда спецназначения «Ахмат», а также мирных жителей исторических регионов. В своих воспоминаниях участники специальной военной операции не только описывают ход боевых действий, но и дают глубокие оценки происходящим событиям.

Книга предназначена как для специалистов-историков, так и для широкой читательской аудитории. Электронная версия издания предоставлена для свободного использования в ходе общественных мероприятий, а также в патриотической и информационной работе.

Ознакомиться с электронной версией второго выпуска книги «История СВО. Воспоминания участников» могут все желающие. Издание доступно для чтения и скачивания на сайте Центра истории специальной военной операции по ссылке democracyfund.ru/publishing.php.