Сотрудники Пушкинского заповедника провели традиционный осенний субботник
Традиционный субботник в преддверии зимних холодов провели сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, по сложившейся традиции музейщики убрали мусор, опавшую листву и разросшийся кустарник у памятника поэту работы Е. Ф. Белашовой в центре посёлка Пушкинские Горы.
К этой работе подключились и жители посёлка, рассказали в музее, особенно отметив помощь доброхота Михаила Яковлева.
В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса
Представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде