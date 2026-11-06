Сотрудники Пушкинского заповедника провели традиционный осенний субботник

13:43, 06 ноября 2026, ПАИ

Традиционный субботник в преддверии зимних холодов провели сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, по сложившейся традиции музейщики убрали мусор, опавшую листву и разросшийся кустарник у памятника поэту работы Е. Ф. Белашовой в центре посёлка Пушкинские Горы.

К этой работе подключились и жители посёлка, рассказали в музее, особенно отметив помощь доброхота Михаила Яковлева.