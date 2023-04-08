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Общество

Михаил Ведерников назвал причину плохих дорог в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал причину плохого состояния дорог в регионе в своём еженедельном видеообращении.

Скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

«После этой зимы действительно массово развалились старые дороги, которые делали более 4-5 лет назад. Главной причиной этому стал накопленный эффект прошедших трёх зим, когда в сезон каждый раз было порядка 100 переходов через ноль. Это очень много, и нормой это стало совсем недавно», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

Также он отметил, что новые объекты строят уже с учётом таких погодных условий, применяя соответствующие износостойкие материалы, которые дадут необходимый запас прочности.

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