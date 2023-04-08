Михаил Ведерников утвердил региональные выплаты для медиков

18:53, 08 апреля 2023, ПАИ

Система мер поддержки медиков и педагогов в Псковской области получила дополнительное финансирование. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Псковской области расширяется система мер поддержки медиков и педагогов. Напомню, что на эти цели мы дополнительно запланировали более 110 миллионов рублей в 2023 году», - рассказал губернатор и добавил, что часть этих средств пойдет на выплаты врачам и студентам-медикам.

«Прежде всего, наши медработники, которые оказывают медпомощь при ВИЧ, туберкулёзе, психических расстройствах и расстройствах поведения, будут получать региональные доплаты», - пояснил глава региона.

Ежемесячная выплата составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности и отработанного времени. Кроме этого, новые меры поддержки будут выплачиваться студентам, которые получают среднее профессиональное образование в сфере медицины.

«С 1 апреля студенты-целевики, которые обучаются по программам «Лечебное», «Сестринское» и «Акушерское» дело, будут получать ежемесячные доплаты к стипендии в размере 3 тысяч рублей», - заключил губернатор.