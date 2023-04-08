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Общество

Фестиваль национальных блюд пройдет в Пскове

Семейное гастрономическое мероприятие «Моя еда» пройдет в парке Строителей в Пскове 27 мая. Об этом в своём еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Оно посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории нашего региона. Все желающие смогут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето. Уверен, мероприятие будет красочным и интересным», - отметил глава региона.

Он также добавил, что по итогу праздника видеоролики с рецептами национальных блюд появятся в социальных сетях проекта.  

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