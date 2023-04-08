Путин поручил обеспечить формирование неприятия преступлений украинского режима

00:35, 08 апреля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ совместно с Минцифры подготовить информационные материалы для формирования у молодёжи неприятия преступлений нацистов и украинского режима с 2014 года, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Обеспечить подготовку и распространение информационных материалов в целях формирования в российском обществе, прежде всего среди молодёжи, устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооружённого переворота в 2014 году», — говорится в опубликованном перечне поручений, пишет ТАСС.

Глава государства ждёт доклад по поручению до 30 июня и далее один раз в год.

Кроме того, Правительству РФ поручается совместно с общероссийским молодёжным движением продумать привлечение ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе со школьниками и студентами колледжей и вузов. Срок исполнения этого поручения — 31 августа.