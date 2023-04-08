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Общество

Россияне тратят около 800 рублей на поход в супермаркет по выходным – исследование

Россияне в выходные активно покупают продукты в супермаркетах, там совершается 70 % всех платежей по картам, при этом средний чек покупки за год снизился на 6,7 %, до 776 рублей, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Традиционно в число самых популярных трат по банковским картам в субботы и воскресенья входят супермаркеты, кафе и фастфуд, магазины одежды и обуви, магазины косметики, парикмахерские и салоны красоты. Супермаркеты — абсолютные лидеры в этой пятёрке по числу покупок выходного дня. Так, 70 % всех платежей в I квартале 2023 года по картам банка в вышеупомянутых категориях трат совершаются именно здесь», — приводит результаты исследования РИА Новости.

Один поход в супермаркет в среднем по картам обходится в 776 рублей: это ниже, чем годом ранее, когда средний чек покупки здесь был 832 рубля. Снижение можно объяснить популярностью курьерской доставки продуктов и товаров, указывают эксперты.

На траты в кафе в 2023 году приходится 24 % платежей по картам, выяснили в банке. При этом за один визит туда в выходные россияне стали тратить больше. Так, средний чек здесь составил 974 рубля против 710 рублей годом ранее.

Больше всего средняя цена покупки в субботу и воскресенье выросла за год в магазинах одежды и обуви, на которые приходится 4 % платежей выходного дня. Средний чек в первом квартале текущего года вырос за год на 42 %, до 7 585 рублей с 5 339 рублей.

Как выяснили исследователи, на покупки косметики и походы в салоны красоты приходятся по 1–2 %, соответственно. В первом квартале в магазинах парфюмерии и косметики средний чек по картам банка в выходные составил 3 086 рублей, годом ранее он был выше — 3 355 рублей. А средний чек за услуги парикмахерских и салонов красоты в выходные 2023 года составил 2 540 рублей, он также вырос — год назад был 2 433 рубля.
 

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