16 улиц осветят в псковском микрорайоне Паневик

10:11, 08 апреля 2023, ПАИ

До конца октября в псковском микрорайоне Паневик осветят 16 улиц. Длина линии — около семь километров, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

В микрорайоне Паневик началось строительство линии наружного освещения. Подрядчик крепит к существующим опорам крюки, а на следующей неделе начнёт монтаж кабеля. В планах также установить недостающие опоры, заменить старые и смонтировать новые светодиодные светильники.

«Люди просили давно. В прошлом году разработали проект, прошли госэкспертизу. В этом году сделаем!» — подчеркнул Борис Елкин.

Также глава города рассказал, что сейчас идёт проектирование освещения ещё на девяти улицах в Пскове: на Маргелова, Линейной, Новаторов, Подвишенской, Индустриальной, Псковской, Окраинной, Ранней и Декабристов. «В общей сложности более 12 километров», — отметил он.