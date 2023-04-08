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Дорогу в Лаврино в Великих Луках восстановят после обращения в прокуратуру

Дорогу в Великих Луках, в микрорайне Лаврино на улице Заводской, приведут в порядок после обращения в прокуратуру. Коммунальщики заверили, что обяжут подрядчика восстановить дорогу на улице Заводской в Великих Луках до нормативного состояния, как только уплотнится грунт. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото здесь и далее: газета Великих Лук «Великолукская правда. Новости»

В микрорайоне Лаврино прошла встреча с руководителем УЖКХ по поводу состояния дороги на улице Заводской. Великолучане обратились в городскую прокуратуру после того, как водоканал и газовики отремонтировали коммуникации. Грунтовка стала непригодна для передвижения автомобилей и даже пешеходов, отметили в газете. 

«Улица Заводская является единственной транспортной артерией, связывающей часть жителей микрорайона Лаврино с центром Великих Лук. Сейчас здесь непроходимая грязь и колея. Машины застревают, а людям не добраться до остановки. Такая ситуация сложилась после работ по замене коммуникаций, проведённых Великолукским водоканалом и газовой компанией в конце прошлого года», — говорится в сообщении. 

Местная жительница Виктория Панасенко поделилась, что дорога была перерыта вдоль и поперёк, присыпана мокрым зыбучим песком и не восстановлена к зиме. «Здесь по осени перед первым снегом мы вообще не могли ни проехать, ни пройти. Для людей это было просто мучение», — рассказала она. 

Когда сошёл снег, дорога превратилась в непроходимое грязевое болото. Как утверждают местные жители, к ним в микрорайон отказываются ехать скорая помощь, такси и другие службы. Чтобы решить проблему, великолучане написали обращение в городскую прокуратуру и провели общее собрание, на которое пришёл представитель местной администрации. Руководитель городского УЖКХ Андрей Евдокимов пояснил, что вследствие масштабных работ дорога просела и на её состоянии сказались сложные погодные условия.

«В связи с обильными осадками образовалась весенняя распутица. На данном участке дороги проводились земляные работы по замене водопровода. В результате этого образовалась нездоровая ситуация с дорогой», — подтвердил он.

В ведении ЖКХ по всему городу 130 километров грунтовых дорог. Оснастить такой большой объём асфальтом невозможно, пояснили в ведомстве. «Однако для местных жителей это и не главное. На встрече они попросили хотя бы восстановить первоначальное состояние дороги и предложили городским службам свою помощь», — подчеркнули в газете.

«Нам асфальт даже не нужен, такая большая роскошь для нашего района, а гравий — это всё возможно и реально. Было бы очень хорошо для наших детей, которые ходят в новую школу на соседней улице», — сказал местный житель Максим Князьков.

«Мы видим, как жизнь меняется, появляются новые автомобили. Мир меняется. Почему не улучшать условия, двигаться в этом направлении?» — добавил Михаил Крюков.

По согласовании с УЖКХ города работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях силами «Велгазмаркета». В период с 8 по 15 апреля подрядчик выполнит подсыпку провалов новым материалом, а до 30 апреля силами водоканала города Великие Луки будет выполнено полное благоустройство обследуемого участка дороги.

В течение летнего периода в микрорайоне Лаврино периодически будет проводиться профилирование дорожного полотна.

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Дорогу в Лаврино в Великих Луках восстановят после обращения в прокуратуру

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