Большая очередь образовалась при прощании с Владленом Татарским в Москве

11:53, 08 апреля 2023, ПАИ

Большая очередь образовалась при прощании с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegtam-канале Zvezdanews.

«На прощание с Владленом Татарским приходят люди, уже образовалась большая очередь», — говорится в сообщении.

Чтобы проститься с погибшим военным корреспондентом, нужно пройти усиленные кордоны безопасности. Полицейские установили металлические рамки и привлекли кинологов, отметили в Telegram-канале.

Церемония прощания пройдёт в 12:00.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб во время взрыва в центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Также на встрече пострадал житель Псковской области Вячеслав Леушин.