Водитель «Форда» госпитализирован в результате лобового столкновения на трассе Санкт-Петербург – Невель

12:43, 08 апреля 2023, ПАИ

В Плюсском районе на 190-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги и совершил столкновение со встречным автомобилем «Исудзу». Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".

В результате ДТП водитель «Форда» госпитализирован в медучреждение.

По информации ГИБДД, установлено, что водитель «Форда» управлял транспортным средством в утомленном состоянии, в результате чего уснул за рулем.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.