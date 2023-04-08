Как употребление жесткой воды влияет на здоровье, объяснили псковичам

12:51, 08 апреля 2023, ПАИ

Как регулярное употребление жесткой воды влияет на здоровье, объяснили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

«Регулярное употребление жесткой воды оказывает негативное влияние на здоровье человека. От такой воды страдает сердечно-сосудистая система, возникают заболевания суставов (артриты, полиартриты), образуются камни в почках и желчных путях», — говорится в сообщении.

Первый признак жесткой воды – это накипь в чайнике и известковые отложения на сантехнике - «лишь вершина айсберга». В ветлаборатории отметили, что высокая жесткость воды отрицательно сказывается на всех бытовых электроприборах. При нагревании жидкости в стиральных машинах, утюгах или посудомойках она образует осадок, который сокращает период эксплуатации техники.

Согласно данным, полученными в Псковской облветлаборатории, в 2022 году проведено 62 исследования на общую жесткость и получен 41 положительный результат, что составляет 66 %.

«Нам, псковичам, в этих условиях остается только стараться обезопасить свое здоровье. Для этого, в первую очередь, применяют различные системы фильтрации, позволяющие снизить жесткость воды. Однако прежде, чем задуматься об установке фильтра у себя дома, следует определить точное значение жесткости вашей питьевой воды. Только это поможет подобрать систему водоочистки, идеально подходящую именно для вас», — подчеркнули в учреждении.

Для того, чтобы определить жесткость и другие показатели качества питьевой воды, можно обратиться в Псковскую областную ветлабораторию с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.