Псковский перинатальный центр проводит опрос для оценки своей работы

13:29, 08 апреля 2023, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр проводит анонимное анкетирование для оценки своей работы. Об этом сообщается в группе «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В центре отметили, что период беременности, родов и послеродовый период – это время, когда в организме и в жизни женщины происходят колоссальные изменения. «Это сказывается и на физическом самочувствии, и на психоэмоциональном состоянии. Различные стрессы на любом из этапов могут затруднять сакральную связь между матерью и ребенком, то есть влиять на процесс формирования привязанности, как надежной психоэмоциональной связи, обеспечивающей малышу возможность гармонично расти и развиваться», — говорится в сообщении.

«Нам важно, чтобы Ваше пребывание в Перинатальном центре было комфортным. Предлагаем Вам пройти анонимное анкетирование, чтобы мы смогли оценить, насколько положительным был Ваш опыт родов в нашем центре», — подчеркнули в организации.

Пройти анкетировании можно по ссылке здесь >>>.