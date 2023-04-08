График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля

14:07, 08 апреля 2023, ПАИ

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля. Об этом сообщается в группе «Псковский Кремль» в соцсети «ВКонтакте».

По техническим причинам 10 апреля Плоская башня будет работать с 12:00.

Как отметили в Псковском музее-заповеднике, выставка «Господин Псков» будет недоступна для посещения в течении всего дня.

В музее приносят извинения за неудобства.

Напомним, что выставка «Господин Псков» - это рассказ о средневековом городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о самобытном духовном и культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве. На примере почти тысячи единиц хранения из фондовых коллекций Псковского музея выставка даёт возможность познакомиться с жизнью Псковской земли в Средневековье во всём её многообразии.