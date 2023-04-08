Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля. Об этом сообщается в группе «Псковский Кремль» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковский Кремль» в соцсети «ВКонтакте»

По техническим причинам 10 апреля Плоская башня будет работать с 12:00.

Как отметили в Псковском музее-заповеднике, выставка «Господин Псков» будет недоступна для посещения в течении всего дня.

В музее приносят извинения за неудобства. 

Напомним, что выставка «Господин Псков» - это рассказ о средневековом городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о самобытном духовном и культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве. На примере почти тысячи единиц хранения из фондовых коллекций Псковского музея выставка даёт возможность познакомиться с жизнью Псковской земли в Средневековье во всём её многообразии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 апреля 2023

Балетный гала-концерт пройдет в БКЗ Псковской филармонии сегодня
08 апреля 2023

График работы Плоской башни в Пскове изменится 10 апреля
08 апреля 2023

Более 450 тонн гуманитарной помощи направила Псковская область в зону проведения СВО

08 апреля 2023

Псковский перинатальный центр проводит опрос для оценки своей работы
08 апреля 2023

В России назвали основные запреты при езде на электросамокатах
08 апреля 2023

До +17 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 9 апреля
08 апреля 2023

Большая очередь образовалась при прощании с Владленом Татарским в Москве
08 апреля 2023

Дорогу в Лаврино в Великих Луках восстановят после обращения в прокуратуру

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...