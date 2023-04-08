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Общество

Балетный гала-концерт пройдет в БКЗ Псковской филармонии сегодня

Балетный гала-концерт в рамках фестиваля русской музыки пройдет в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 8 апреля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На фестивале русской музыки у вас будет уникальная возможность познакомиться с фрагментами балетов, которые строились на хореографии знаменитого Мариуса Петипа, стали «знаком качества» Русских сезонов или отражали новые идеи советского балета», - рассказали в ТКД.

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области представят зрителям номера из шедевров Петра Чайковского («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), «Кармен-сюита» Жоржа Бизе, а также из балетов, никогда ранее не появлявшихся на псковской сцене, но представляющих основные этапы искусства танца в России — от империи до современности («Видение розы», «Легенда о любви» и др.). 

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и на сайте.

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