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Общество

Евгений Плющенко дал эксклюзивное интервью «Первому Псковскому»

Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал эксклюзивное интервью для телеканала «Первый Псковский».

Заслуженный мастер спорта России рассказал об экстремальном катании на коньках, об идейном вдохновителе ледовых шоу, о своей команде, о планах по созданию театра и возможном появлении в Пскове школы Евгения Плющенко, а также о том, нужен ли титулованному спортсмену отдых в плотных гастролях и о любимом способе путешествий — поездках на автодоме.

Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 8 апреля, в 20:20. 

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