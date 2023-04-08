В Роспотребнадзоре разъяснили права потребителей в случае отмены концерта

15:11, 08 апреля 2023, ПАИ

Потребитель в случае отмены или переноса концерта, на который у него были билеты, имеет право потребовать от организаторов возмещения полной стоимости билета, а также убытков, в том числе сервисного сбора, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Потребитель вправе потребовать от организатора концерта возмещения полной стоимости билета согласно п. 1 ст. 28 закона «О защите прав потребителей»; полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуг, в том числе возвращения сервисного сбора, если билет куплен у агента»,- говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Для того, чтобы вернуть деньги за билет, необходимо направить организатору концерта письменную претензию о возврате средств, уточнили в Роспотребнадзоре.

Если организатор мероприятия не отреагирует на претензию или ответит отказом, можно обратиться с исковым заявлением в суд, подчеркнули в ведомстве.