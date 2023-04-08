Псковичи завоевали медали на турнире по самбо в Петербурге

16:21, 08 апреля 2023, ПАИ

Младшие спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» завоевали медали на IV этапе серии турниров по самбо «Новый вектор», который прошёл в Санкт-Петербурге 8 апреля. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Так, по результатам соревнований, среди спортсменов 2015–2016 годов рождения золотым призёром стал Лев Кротов, серебро завоевали Сергей Федоров и Дмитрий Горелкин, а бронзовую медаль забрал Тимур Чехутский.

Тренируются спортсмены под руководством Вячеслава Елькина и Тимура Тимофеева.