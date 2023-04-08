Балетный гала-концерт в БКЗ Псковской филармонии собрал полный зал

16:46, 08 апреля 2023, ПАИ

Балетный гала-концерт в рамках Фестиваля русской музыки, который проходит БКЗ Псковской филармонии, собрал полный зал зрителей. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области представят зрителям номера из шедевров Петра Чайковского («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), «Кармен-сюиты» Жоржа Бизе, а также из балетов, никогда ранее не появлявшихся на псковской сцене, но представляющих основные этапы искусства танца в России от империи до современности («Видение розы», «Легенда о любви» и др.).