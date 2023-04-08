В России снизилось число безработных с начала года

16:51, 08 апреля 2023, ПАИ

Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям», - сказала Голикова, передает РИА Новости.

В секретариате вице-премьера уточнили, что также низилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек, что на 37 тысяч меньше, чем в начале года.

«Продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма уже трудоустроено около 9 тысяч человек. В рамках нацпроекта «Демография» приступили к обучению более 16 тысяч человек. Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают», - подчеркнул главу Минтруда РФ Антон Котяков.

Кроме того, заключены договоры на участие 43 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, из них около 29 тысяч уже к ним приступили, подытожили в секретариате.