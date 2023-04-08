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Происшествия

ВИДЕО Озеро Маленец затопило дорогу из «Михайловского» в «Тригорское»

Озеро Маленец затопило дорогу из музеями-усадьбами «Михайловское» и «Тригорское». Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

В газете отметили, что дорога берегом озера Маленец ведет из «Михайловского» в «Тригорское», где жили ближайшие соседи и друзья Пушкина семейство Осиповых и Вульфов. «Они считали себя прототипами семейства Лариных из романа Евгений Онегин», — говорится в сообщении.

По этой дороге в Тригорское можно дойти за 20-25 минут, но сейчас из-за половодья дорога затоплена, подчеркнули в «Пушкинском краю».

Этой дорогой когда-то пользовался Пушкин, рассказали в газете.

Ранее сообщалось, что из-за разлива озера Кучане усадьба «Петровское» будет закрыта до 21 апреля.

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