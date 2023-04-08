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Общество

Песочную терапию организовали для вынужденных переселенцев в Пскове

Мероприятие в псковском пункте временного размещения семей вынужденных переселенцев с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины организовало Псковское областное отделение Российского детского фонда. Для взрослых организовали песочную терапию с психологом, а для детей — танцевальный мастер-класс. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Психолог Елена Червонова с применением одного из методов арт-терапии — песочной терапии — проработала со взрослыми. Все участницы терапии строили из песка свой мир, немного рассказали о нём, а также поделились эмоциями и переживаниями, которые вложили в эту работу.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Дети играли в настольные игры, рисовали и собирали пазлы, а после приняли участие в танцевальном мастер-классе. Педагог одной из танцевальных школ города Ирина Власова познакомила детей с таким популярным танцевальным направлением, как хип-хоп. Ребята повторяли движения за педагогом и к концу занятия выучили несколько танцевальных связок.

В конце мероприятия все семьи получили наборы сладостей для семейных чаепитий и сухие завтраки для детей. Сладкие наборы удалось закупить на средства благотворителей. Также на протяжении всего мероприятия работал мобильный пункт информационной помощи, где каждый мог распечатать нужные файлы, сделать копии или сканы необходимых документов.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чужих детей не бывает» при поддержке Фонда президентских грантов.

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