Эпизод фильма «Двенадцать Кремлей России» снимут в Пскове

20:00, 08 апреля 2023, ПАИ

Съемки документального фильма «Двенадцать Кремлей России» пройдут в Пскове. Об этом сообщается в группе «Астрахань Live» в соцсети «ВКонтакте».

«Это будет многосерийный познавательный документальный цикл с 12 эпизодами. В этих эпиходах режиссер, актер и телеведущий Олег Масленников-Войтов ознакомит зрителей с историей кремлей Москвы, Пскова, Казани, Нижнего Новгорода, Тулы, Московской области, Ростова, Тобольска, Великого Новгорода, Астрахани», - говорится в сообщении.

На этой неделе съемки состоялись в Астрахани, над проектом работают телекомпании «Звезда» и «МИРмедиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьера документального цикла состоится в августе-сентябре на одном из федеральных телеканалов.