В Пскове ограничат движение транспорта по улице Стрелковой Дивизии до сентября

20:27, 08 апреля 2023, ПАИ

Ремонт улиц 128-й Стрелковой Дивизии и Новгородской начался в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В связи с этим вводится ограничение на движение транспорта:

– на улице 128-й Стрелковой Дивизии от площади Героев-Десантников до улицы Советской Армии - с 7 апреля по 14 сентября



– на улице Новгородской, включая проезд к домам №№ 7, 7А и 9 - с 7 апреля по 28 августа

«Сейчас подрядчик выпиливает люки, на следующей неделе начнет демонтаж бортового камня, затем будет снимать старый асфальт и укладывать новый. Дорожный сезон стартовал», - отметил глава Пскова.