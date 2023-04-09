Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

09:00, 09 апреля 2023, ПАИ

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — христианский праздник, которые отмечают в воскресенье за неделю до Пасхи. В этом году он приходится на 9 апреля.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ с пальмовыми ветвями в руках торжественными криками встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как царь земной или победитель в войне, а как царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед его смертью церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресеньем. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

На юге используют цветы и ветви других деревьев, как правило пальм. В России, где таких деревьев нет и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать её ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресеньем. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресенье.

Верба — главный символ праздника, поэтому большинство примет связано именно с ней. Освящённым веточкам этого растения наши предки придавали особое значение: считалось, что прикосновение вербы исцеляет и спасает от порчи и сглаза.

Вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и тех, что растут вблизи кладбищ.

Отправляясь на ночное бдение или на утреннюю службу, следует взять сорванные веточки с собой. Прикосновение освящённой вербой, как считается, излечивает болезни, снимает сглаз и порчу — именно поэтому ветками легонько хлещут детей и домочадцев.

Вербу, принесённую из церкви, ставят у изголовья больного, чтобы её волшебная сила исцелила все недуги. Освящённые веточки принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя. Женщине, которая страдает от бесплодия, в этот день следует самой срезать веточки, освятить их в церкви, а затем весь год хранить в своей комнате. Считается, что такой нехитрый обряд поможет познать радость материнства.

Хранящаяся в доме освящённая верба защитит жильё от неприятностей и стихийных бедствий, привлечёт радость и удачу. Если съесть почку вербы, вскоре придёт решение важной проблемы. Если веточки воткнуть в землю перед началом сезона полевых работ, урожай будет богатый. Если освящённой вербой легонько отхлестать скот, животные не будут болеть весь год.

По погоде, которая стоит во время этого праздника, наши предки могли предсказывать объёмы грядущего урожая и делать прогнозы на весь год. Вот самые известные приметы в Вербное воскресенье:

– хорошая погода в этот день — к богатому урожаю,

– ветрено — к прохладному лету,

– неожиданно ударил мороз — в этом году, как никогда, уродится пшеница,

– если апрель выдался таким тёплым, что на деревьях в этот день видны серёжки, — это тоже к урожайному году. Чем больше серёжек, тем больше фруктов, овощей и зерна удастся собрать осенью.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Как и в любой другой праздник из списка двунадесятых, в этот день запрещены все физические нагрузки. Посвятите время отдыху, воздержавшись от уборки, готовки и стирки. Под запретом и пристальное внимание к собственной внешности.

Фермерам в этот день нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.

Нельзя ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья.

Лучше не думать о плохом, чтобы не притянуть в свою жизнь беды, горе и печали.

Не принято было ходить на кладбище в Вербное воскресенье. Делали это в поминальные дни. Не играли свадьбы. Считалось, что это не время для шумных застолий.

Рано утром набирали родниковую воду и опускали в неё почки вербы. Верили, что если в этот день такой водой умыться, то можно победить многие болезни. Высаживали в доме растение. Если расцвело, то человека ждёт удача, если завяло — разочарование и бедность.

Следует соблюдать и требования Великого поста: на столе в этот день дожны быть только постные блюда. Есть лишь одно исключение — в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу и немного вина.

Главное украшение дома накануне Пасхи — верба. Освящённые веточки поставьте в красный угол, чтобы вся оставшаяся до Светлого воскресенья неделя прошла благополучно.

За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.