Матрёнин день наступил по народному календарю

11:01, 09 апреля 2023, ПАИ

Матрона Солунская, память которой отмечается 9 апреля, жила в Салониках в III–IV веках и была рабыней иудейки Павтилы. Хозяйка принуждала её к отступничеству от христианства, но Матрона не желала отказываться от веры и тайно от госпожи ходила в церковь. Когда однажды Павтила узнала об этом, она приказала бить Матрону палками, а после этого оставила умирать в одной из каморок в доме. Тело святой мученицы по распоряжению хозяйки сбросили с городской стены. Однако жизнь Павтилы после этого была недолгой — на том же самом месте стены она сама оступилась, упала и разбилась.

Русский народ Матрёне (Матроне) дал два прозвища. Одно из них — Настовица — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твёрдым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёнину дню возвращались домой из тёплых краев.

В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны: неслучайно она считалась покровительницей хозяек.

У Матрёны просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов крестьянской кухни. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Руси знали множество блюд из репы: её фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лёд хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог, ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принёс». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно, если летит низко — долго простоят сухие дни.