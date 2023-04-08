19 апреля в Псковском театре состоится премьера спектакля «Лягушки»

11:24, 09 апреля 2023, ПАИ

19 и 20 апреля Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина покажет премьерный спектакль «Лягушки» по роману современного китайского писателя Мо Яня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

С псковской труппой работают режиссёр Никита Кобелев и художник Нана Абдрашитова (Москва), художник по свету Игорь Фомин (Санкт-Петербург), видеохудожник Илья Старилов (Москва). Автор инсценировки — арт-директор театра Андрей Пронин.

Мо Янь — китайский романист современности, лауреат Нобелевской премии по литературе, его произведения переведены более чем на десять языков мира. Псковский театр драмы — первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая.

Действие романа «Лягушки», как и большинства произведений Мо Яня, происходит в уезде Гаоми провинции Шаньдун, причём на протяжении более чем пятидесяти лет — с 1950-х годов до начала XXI века. Необычайно одарённая акушерка Вань Синь становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости. Там, где прежде звучал первый крик новорождённого, теперь голосят несчастные матери, принуждённые к абортам. Меняются эпохи и политические повестки, на их фоне причудливо преломляются, а то и ломаются судьбы людей. Вместе с муками совести старую Вань Синь преследуют полчища дьявольских лягушек, в которых превратились сотни убитых ею эмбрионов.

«Важно, что наш спектакль не только про Китай. На основе национального материала автор (Мо Янь) создаёт универсальное произведение. И наш спектакль, в котором мы, безусловно, стремимся передать и колорит, и особенности этой культуры, можно воспринимать как притчу, как миф, затрагивающий человеческие ценности вообще… И главный наш вопрос: имеет ли право человек подчинить своим задачам законы жизни и какие у этого могут быть последствия?» — прокомментировал режиссёр Никита Кобелев свой замысел.

Некоторые сцены в спектакле решены в стилистике традиционного сценического искусства Китая — пекинской оперы, которая предполагает специфические национальные костюмы, музыкальное сопровождение, хореографию, маски. В спектакле будет использовано более пятидесяти костюмов, на сцене обязательно появятся настоящий карнавальный дракон и другие атрибуты китайской культуры и коммунистического быта.

«Так как действие охватывает большой период времени, нам нужно было зафиксировать перетекание китайских традиций в современность. В спектакле будет представлен и традиционный китайский театр, и эпоха коммунистического Китая (который и похож на Советский Союз, и содержит уникальные национальные черты), и время перестройки экономики, урбанизации, и уже новый Китай с образом его яркого, цветного современного города. Это очень масштабная картина, и, конечно, мы не стремимся полностью и подробно её воссоздать, но при помощи разных деталей, символов мы постараемся проследить историю развития этой страны и погрузить зрителя в аутентичную обстановку», — отметила художник-постановщик спектакля Нана Абдрашитова.

Главные роли в спектакле «Лягушки» исполнят лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» актриса Линда Ахметзянова (Вань Синь) и актёр Сергей Скобелев (Кэдоу). В спектакле также заняты заслуженные артисты РФ Виктор Яковлев и Галина Шукшанова, артисты Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Анна Шуваева и другие.

Режиссёр спектакля — Никита Кобелев, ученик выдающегося театрального педагога Олега Кудряшова. Спектакли Кобелева составляют значительную часть репертуара Московского театра им. Маяковского, а также идут в Александринском театре, Театре Наций, Театре сатиры, Латвийском национальном театре (Рига), театральном центре Vaba Laba (Таллин) и других.

Над сценографией и костюмами работает известный театральный художник Нана Абдрашитова. Спектакли, оформленные художницей, поставлены на сценах театра «Современник», Театра Наций, Центра драматургии и режиссуры, БДТ им. Товстоногова, новосибирского театра «Красный факел», Театра у Никитских ворот, Театра им. Ленсовета и многих других.

Художник по свету — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Фомин (Санкт-Петербург). В нашем театре он работал над спектаклем «Морфий».

Научными консультантами постановки выступают заместитель декана восточного факультета СПбГУ, кандидат филологических наук Алексей Родионов (Санкт-Петербург) и доцент факультета театроведения РАТИ-ГИТИСа, кандидат искусствоведения Екатерина Морозова (Москва).

Премьерные показы спектакля пройдут на большой сцене Псковского театра драмы 19, 20 и 28 апреля. Билеты можно приобрести здесь.

Автор оригинала пьесы — Мо Янь (Китай). Спектакль авторизирован Китайским литературным авторским обществом.