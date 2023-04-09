Мобильный планетарий на день откроется в музее Софьи Ковалевской

09:33, 09 апреля 2023, ПАИ

Культурно-просветительские мероприятия с посещением мобильного планетария пройдут 9 апреля в 12:00 и 14:00 в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В планетарии будут проводить показы астрономических фильмов о звёздах, планетах, галактиках, туманностях, созвездиях, спутниках, космических кораблях, орбитальных станциях.

«В преддверии Дня космонавтики сотрудники музея-усадьбы приглашают посетить мобильный планетарий, окунуться в атмосферу космических путешествий и прикоснуться к астрономической науке, став на шаг ближе к познанию личности выдающейся Софьи Ковалевской. Планетарий находится в одном из залов главного усадебного дома. Внутри купола на 360 градусов проецируется изображение», — рассказали сотрудники музея.

Телефон для записи и справок (+7 811-53) 2-95-23.