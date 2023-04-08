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Общество

Вышел клип Регины Тодоренко и Влада Топалова на песню учителя из Идрицы

Клип на песню жителя посёлка Идрица Романа Сталюкова, который выиграл в шоу «Конфетка» на ТНТ, опубликовала Регина Тодоренко в своём YouTube-канале. Она исполнила песню «Я не верю больше твоим словам» вместе с Владом Топаловым.

Фото: YouTube-канал Регины Тодоренко

На шоу Роман Сталюков заслуженно забрал главный приз шоу — 300 тысяч рублей. «Мне не унять волнения, просто космический взрыв эмоций. Хочу поблагодарить соотечественников из родного посёлка, кто меня поддерживал и поддерживает», — сказал участник.

Роман работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподаёт детям игру на гитаре и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.

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