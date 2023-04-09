Летние корпоративы пройдут в 28% компаний Пскова

14:08, 09 апреля 2023, ПАИ

Летние корпоративы пройдут в 28 % компаний Пскова, сообщается в опросе SuperJob.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 28 % псковских компаний. Судя по комментариям, летом чаще всего празднуют профессиональные праздники и дни рождения компаний, а также проводят командообразующие мероприятия. Наиболее популярный формат — выезд на природу. Также будут спортивные соревнования (например, лазертаг, спартакиады или футбольные матчи) и квизы. В 45 % организаций летние корпоративы проводиться не будут. Каждый четвёртый работодатель пока не определился с решением.

Компании чаще всего хотят уложиться в прошлогодний бюджет: об этом рассказали четыре из 10 менеджеров по персоналу (41 %). Каждый пятый работодатель (21 %) сообщил, что предполагает потратить больше, чем в 2022-м, каждый десятый (10 %) — меньше.

