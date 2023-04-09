Псковичи снова отдали деньги мошенникам

13:16, 09 апреля 2023, ПАИ

Двое жителей Великих Лук и Себежа поддались на уловки мошенников и лишились денег, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 апреля гражданам позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредит или осуществить несанкционированное списание денежных средств, поэтому нужно срочно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

После общения с мошенниками граждане лишились в общей сложности более 130 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.