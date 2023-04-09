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Происшествия

Дублировавшая Марион Котийяр, Сигурни Уивер и Линдси Лохан актриса погибла в Петербурге

В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора студии «Нева-фильм» Олега Березина.

«Попала под троллейбус», — сказал Березин. По информации студии озвучания Red Head Sound, во время инцидента Шульман находилась на остановке.

«Завтра, к слову, 10 апреля, Елена могла бы отпраздновать свой 54-й день рождения», — говорится в сообщении студии в группе ВКонтакте.

В Red Head Sound назвали ее смерть огромной и невосполнимой потерей для всей индустрии.

Елена Шульман — актриса и режиссер дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин — Мэри Джейн («Человек-паук», 2002), Кузя и Баба Капа («Лунтик»), Рамонда («Черная Пантера»), Настасья («Три Богатыря»), Мэри Ватсон («Шерлок»), Карен Уиллер («Очень странные дела»), Дори («В поисках Немо») и многие другие. Артистка работала со студиями «Нева-фильм» и «Ленфильм». Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
 

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