Россиян перед Пасхой предупреждают о мошенниках на поддельных сайтах храмов

20:25, 09 апреля 2023, ПАИ

Поставить свечу за здравие — такую услугу всё чаще предлагают на поддельных сайтах храмов в преддверии православной Пасхи. О деятельности мошенников предупредили россиян в Telegram-канале «Объясняем.рф».

​«Вы можете заказать молебны и перечислить деньги на пожертвование онлайн. Но не забывайте, что главные церковные таинства, например исповедь, причастие и крещение, могут и должны совершаться только в стенах храма», — говорится в сообщении.

При этом верующим, у которых нет возможности посетить храм лично, важна поддержка даже удалённо. Отмечается, что аферисты часто пользуются их доверием, выставляя себя посредниками между церковью и людьми.

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