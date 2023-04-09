Погоду на Северо-Западе России на предстоящей неделе определит антициклон

21:31, 09 апреля 2023, ПАИ

Антициклон будет управлять погодой на Северо-Западе России на предстоящей неделе. При этом только в отдельные дни местами могут пройти небольшие осадки, сообщает метеоцентр «Фобос».

Преобладающая дневная температура на севере составит от +1 до +6 градусов, в южной части — от +8 до +13 градусов, в первые дни будет на 2–3 градуса теплее.

В Санкт-Петербурге небольшие локальные дожди, возможно, пройдут только в среду-четверг. Днём на берегах Невы ожидается от +12 до +15 градусов, в конце рабочей недели — от +8 до +11 градусов.

Ранее сообщалось, что +18 градусов ожидается в Псковской области 10 апреля.