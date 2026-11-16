Как переоформить лицевой счёт на нового собственника онлайн, рассказали псковичам

13:29, 16 ноября 2026, ПАИ

После покупки квартиры квитанции за ЖКУ могут ещё долго приходить на имя прежнего владельца, а в них иногда включаются начисления за прошлые периоды. Теперь переоформить лицевой счёт на себя можно дистанционно – через приложение «Госуслуги Дом», сообщили в пресс-службе сервиса.

Для подачи заявки потребуются паспортные данные, сведения о недвижимости (кадастровый номер и данные о регистрации права собственности, обычно из выписки ЕГРН), а также показания счётчиков. Заявка оформляется в несколько шагов: в нижней части экрана приложения нужно открыть раздел «Заявки» и выбрать «Новая заявка», затем категорию «Документы» и пункт «Переоформление лицевого счёта». Далее следует выбрать управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которая обслуживает дом, заполнить предложенные поля и отправить обращение.

В сервисе отметили, что статус заявки можно отслеживать в приложении. Исключение составляет смена лицевого счёта по капитальному ремонту – пока это возможно только через региональный фонд капремонта.