В 444 евро обошлась жителю Нарвы надпись СССР на футболке

22:55, 09 апреля 2023, ПАИ

На 444 евро оштрафовали жителя эстонской Нарвы, который 9 мая 2022 года пришёл к танку-памятнику в футболке с надписью СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шпорты в изгнании I Новости Латвии».

Данное решение Идаская префектура вынесла 4 ноября, но в законную силу оно вступило лишь на этой неделе, когда кассационную жалобу не принял к рассмотрению Государственный суд.

Мужчину наказали в рамках возбуждённого против него производства о проступке по статье 151.1 Пенитенциарного кодекса. В полиции посчитали, что 61-летний мужчина совершил правонарушение, когда 9 Мая пришёл к установленному между Нарвой и Нарва-Йыэсуу танку-памятнику в футболке красного цвета с надписью СССР и гербом Советского Союза.

Отмечается, что в Эстонии статья 151.1 касается оправдания и поддержки международных преступлений, актов агрессии, геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений. Максимальный штраф за неё — 1 200 евро или арест.