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Страстная неделя 2023: чего категорически нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя предшествует самому главному православному празднику – Пасхе. В этот период вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Каждый день Страстной недели наделен особым смыслом, пишет РЕН ТВ.

Страстная неделя – дни, предшествующие Пасхе. В 2023 году великий праздник отмечается 16 апреля. Соответственно, Страстная неделя начнется 10 апреля и продолжится до 15-го, охватив шесть дней. Слово «страсть» в названии этого периода означает «страдание».

Каждый день на Страстной неделе называется Великим и посвящен событиям из жития Спасителя. В этот период в храмах проходят особые службы – наиболее величественные и торжественные во всем церковном году. 

Великий Понедельник

Первый день Страстной недели называется Великим Понедельником. Согласно Евангелию, в этот день Иисус явил людям чудо, одним своим словом иссушив дерево инжира, которое не принесло плодов. Это деяние несет в себе символическое значение – дерево символизирует нераскаявшуюся душу. Кроме того, в этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого Завета – о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство. 

Также в этот день начинается процесс мироварения – этот ритуал длится несколько дней, а завершается в Великий Четверг. Миро – освященное ароматическое масло – варят только раз в году и используют для помазания после совершения крещения. 

Великий Вторник

В Великий Вторник православные вспоминают о последней проповеди Христа в Иерусалимском храме. Он поведывал о талантах, о том, как воскрешал мертвых, и о Страшном суде.

Великая Среда

Великая Среда – день предательства Иудой Христа. Ученик Мессии продал наставника за 30 сребреников, указав на него преследователям в Гефсиманском саду.  В этот же день вспоминается эпизод, в котором грешница омыла ноги Иисуса и совершила обряд помазания благовонным маслом – миром.

В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Также в Великую Среду верующие стараются исповедаться.

Великий Четверг

В Великий Четверг вспоминают в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайную вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии) и совершил омовение ног учеников.

Этот день также называют Чистым четвергом – с него начинается подготовка к Пасхе, также в этот день люди приходят причащаться. Вечером в церквях начинается одна из самых длинных служб в году Двенадцати Евангелий, на которой вспоминают страдания Христа.

Великая Пятница

Великая Пятница – день траура и скорби. Именно в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу – изображение Христа, лежащего во гробе, – а верующие преклоняются перед ней.

Великая Суббота

Великая Суббота отождествляется со снятием Иисуса с креста, его погребением и пребыванием во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.

Традиции Страстной недели

В Страстную неделю соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.

Что нельзя делать:

- праздновать дни памяти святых
- совершать поминовения усопших
- венчаться
- проводить обряд крещения
- предаваться соблазнам и развлечениям
- конфликтовать и ссориться

Что можно делать:

- поститься
- молиться, ходить в храмы
- помогать ближним
- проводить уборку в определенный день
- печь куличи, красить яйца

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