Страстная неделя 2023: чего категорически нельзя делать перед Пасхой
Страстная неделя предшествует самому главному православному празднику – Пасхе. В этот период вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Каждый день Страстной недели наделен особым смыслом, пишет РЕН ТВ.
Страстная неделя – дни, предшествующие Пасхе. В 2023 году великий праздник отмечается 16 апреля. Соответственно, Страстная неделя начнется 10 апреля и продолжится до 15-го, охватив шесть дней. Слово «страсть» в названии этого периода означает «страдание».
Каждый день на Страстной неделе называется Великим и посвящен событиям из жития Спасителя. В этот период в храмах проходят особые службы – наиболее величественные и торжественные во всем церковном году.
Великий Понедельник
Первый день Страстной недели называется Великим Понедельником. Согласно Евангелию, в этот день Иисус явил людям чудо, одним своим словом иссушив дерево инжира, которое не принесло плодов. Это деяние несет в себе символическое значение – дерево символизирует нераскаявшуюся душу. Кроме того, в этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого Завета – о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство.
Также в этот день начинается процесс мироварения – этот ритуал длится несколько дней, а завершается в Великий Четверг. Миро – освященное ароматическое масло – варят только раз в году и используют для помазания после совершения крещения.
Великий Вторник
В Великий Вторник православные вспоминают о последней проповеди Христа в Иерусалимском храме. Он поведывал о талантах, о том, как воскрешал мертвых, и о Страшном суде.
Великая Среда
Великая Среда – день предательства Иудой Христа. Ученик Мессии продал наставника за 30 сребреников, указав на него преследователям в Гефсиманском саду. В этот же день вспоминается эпизод, в котором грешница омыла ноги Иисуса и совершила обряд помазания благовонным маслом – миром.
В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Также в Великую Среду верующие стараются исповедаться.
Великий Четверг
В Великий Четверг вспоминают в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайную вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии) и совершил омовение ног учеников.
Этот день также называют Чистым четвергом – с него начинается подготовка к Пасхе, также в этот день люди приходят причащаться. Вечером в церквях начинается одна из самых длинных служб в году Двенадцати Евангелий, на которой вспоминают страдания Христа.
Великая Пятница
Великая Пятница – день траура и скорби. Именно в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу – изображение Христа, лежащего во гробе, – а верующие преклоняются перед ней.
Великая Суббота
Великая Суббота отождествляется со снятием Иисуса с креста, его погребением и пребыванием во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения, освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь.
Традиции Страстной недели
В Страстную неделю соблюдается самый строгий пост: можно есть только растительную пищу без масла. Причем в пятницу и субботу церковь требует от верующих полного отказа от пищи.
Что нельзя делать:
- праздновать дни памяти святых
- совершать поминовения усопших
- венчаться
- проводить обряд крещения
- предаваться соблазнам и развлечениям
- конфликтовать и ссориться
Что можно делать:
- поститься
- молиться, ходить в храмы
- помогать ближним
- проводить уборку в определенный день
- печь куличи, красить яйца