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Общество

В Госдуме увидели риск дефицита вакцины для животных

О будущей нехватке вакцины и лекарств для сельскохозяйственных животных предупредили в Госдуме. Депутаты направили обращение в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает газета «Известия».

Речь идет о таких животных, как коровы, курицы, свиньи, козы и так далее. С 1 сентября текущего года завозимые из-за рубежа медикаменты не смогут попасть в страну, если их производители не пройдут российскую аттестацию. Это может препятствовать ввозу до 80 % зарубежных вакцин и лекарств.

Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева отметила, что обращение депутатов приняли и его направят в профильные ведомства для проработки. Предпосылок для дефицита ветеринарных препаратов и вакцин нет, подчеркнула она.

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