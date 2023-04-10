В Госдуме увидели риск дефицита вакцины для животных

07:43, 10 апреля 2023, ПАИ

О будущей нехватке вакцины и лекарств для сельскохозяйственных животных предупредили в Госдуме. Депутаты направили обращение в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает газета «Известия».

Речь идет о таких животных, как коровы, курицы, свиньи, козы и так далее. С 1 сентября текущего года завозимые из-за рубежа медикаменты не смогут попасть в страну, если их производители не пройдут российскую аттестацию. Это может препятствовать ввозу до 80 % зарубежных вакцин и лекарств.

Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева отметила, что обращение депутатов приняли и его направят в профильные ведомства для проработки. Предпосылок для дефицита ветеринарных препаратов и вакцин нет, подчеркнула она.