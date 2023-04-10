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Спорт

Фигуристка Трусова заявила, что не строит планов на следующий сезон

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова не строит планов на следующий сезон. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления на шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны».

Трусова из-за проблем со здоровьем пропустила чемпионат России, позднее спортсменка не приняла участие в финале российской серии Гран-при, а также в турнире шоу-программ, пишет ТАСС.

«Я планов пока никаких не строю, живу сегодняшним днем. Работаю», - сказала она.

Александре Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков. 

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