Из-за ремонта сетей водопровода в Пскове закроют часть улиц

08:06, 10 апреля 2023, ПАИ

Ограничение движения автотранспорта вводится в Пскове в связи с проведением работ на сетях водо- и газоснабжения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

С 10 по 11 апреля будет закрыто движние по проезду от Известкового переулка до улицы Южной, с 10 по 14 апреля – по Пограничному проезду, на участке от дома № 1 до дома № 4, в те же дни - по улице Яна Райниса, в районе домов № 12, 14, 25, 29, с 11 по 12 апреля – по Известковому переулку, от дома № 2 до Мирожского переулка.

«Просим быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда!» - предостерегли псковичей в сообщении.