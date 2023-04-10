Студенты Псковского колледжа искусств станут участниками проекта «Покуда сердца стучат»

08:29, 10 апреля 2023, ПАИ

Участие в Межнациональном кросс-культурном проекте «Покуда сердца стучат…» примут 18 студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Проект посвящен памяти тех, кто отдал жизнь за Родину, и направлен на молодежь с целью ее гражданско-патриотического воспитания в новом формате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В конкурсном прослушивании приняли участие 42 студента различных специальностей. По его результатам к участию в проекте пригласили 18 студентов колледжа.

Результатом проекта станет исполнение многонациональным молодежным коллективом, представляющим регионы нашей страны и три государства, спектакля «Покуда сердца стучат…», литературную основу которого составит поэма Р. И. Рождественского «Реквием».

Сводный многонациональный молодежный коллектив чтецов представляет несколько регионов нашей страны: Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Псковская область, Тверская область, Луганская область, Москва. В преддверии празднования Дня Победы спектакль в исполнении коллектива покажут в Музее Победы в Москве и у памятника освободителям Ржева в Тверской области.