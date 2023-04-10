В России резко выросли продажи виниловых пластинок

08:55, 10 апреля 2023, ПАИ

Рост продаж виниловых пластинок в 2022 году сохранился, несмотря на санкции и сложности с логистикой. Об этом рассказала коммерческий директор сети магазинов Наталья Яковлева, пишет газета «Известия».

По мнению эксперта, можно говорить о росте в 60 %. «Мы чувствуем огромный спрос. Если сравнивать 2022 год с 2021-м, то рост продаж примерно плюс 60 %. Это второе рождение формата» — отметила Яковлева.

Средняя цена на одинарную пластинку — 3000 – 3500 рублей, при этом новые партии будут еще дороже из-за роста курса валют. Но все равно покупатели не теряют интереса к коллекционированию винила, в особенности молодежь.