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Общество

Названы провоцирующие неутолимый голод продукты

Пища перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, сказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, голод может быть не только физиологическим, но и психологическим. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, заметил врач.

«Чаще всего мы говорим о физиологическом, то есть самом обычном голоде. Его отличительной чертой является постепенное нарастание, и утолить его можно любой едой», – сказал Ковальков в интервью радио Sputnik.

При психологическом голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, продолжил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу.

«Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормоны счастья. – Ред.), а не калорий», – объяснил Ковальков.

Способствовать выработке эндорфинов в организме может употребление жирных и сладких продуктов. Но этот метод воздействия на гормональный фон теряет эффективность, если прибегать к нему слишком часто, отметил врач.

«Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить», – предупредил Алексей Ковальков.

Пациенту с «неутолимым» психологическим голодом рекомендуется посетить двух специалистов – диетолога и психолога, заключил врач.

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