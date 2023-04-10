До +17 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:50, 10 апреля 2023, ПАИ

Переменную облачность и до +17 градусов прогнозируют синоптики в Пскове сегодня, 10 апреля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Будет дуть ветер восточных направлений, а на юге региона ожидаются кратковременные дожди.

В Пскове без осадков, температура днем составит от +15 до +17 градусов, а ночью - от -1 до +1.

В Великих Луках днем пройдут кратковременные дожди. Температура днем ожидается в пределах 16-18 градусов тепла, ночью будет от 0 до +2.