Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

10:17, 10 апреля 2023, ПАИ

Российские хакеры начали покупать рекламу в интернете, чтобы «зацепить» своих жертв в поисковиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании Bi.Zone.

«При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они используют SEO-продвижение, «отравляя» поисковую выдачу. Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи», - рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.

При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.

В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.