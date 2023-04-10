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Общество

Каждый десятый россиянин выбирает на Пасху кулич без изюма

Каждый десятый житель России предпочел бы пасхальный кулич без добавления изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы изменить свое отношение в случае, если бы продукт не содержал этот сухофрукт, следует из данных исследования сервиса «Яндекс Еда».

«Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма», — говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Там также отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% — заказывать из пекарен и ресторанов.  

При этом красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают их стразами и наклейками. Покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют — их выбирает только 1% респондентов.

Напомним, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля, перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков — 16 апреля. 

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