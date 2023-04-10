Каждый десятый россиянин выбирает на Пасху кулич без изюма

10:50, 10 апреля 2023, ПАИ

Каждый десятый житель России предпочел бы пасхальный кулич без добавления изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы изменить свое отношение в случае, если бы продукт не содержал этот сухофрукт, следует из данных исследования сервиса «Яндекс Еда».

«Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма», — говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Там также отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% — заказывать из пекарен и ресторанов.

При этом красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают их стразами и наклейками. Покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют — их выбирает только 1% респондентов.

Напомним, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля, перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков — 16 апреля.