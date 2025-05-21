Печь пироги и сеять пшеницу советует сегодня народный календарь
Память Иоанна Богослова отмечают православные сегодня, 21 мая. Об этом сообщает портал calend.ru.
Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, автор пяти книг Нового Завета. На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Считалось, что лучше делать это, когда зацветает черёмуха и «не раньше дубового листа».
Вместе с этим зажиточные крестьяне пекли обетные пироги. Ими угощали бедных соседей. Если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, то его отдавали птицам. Самому есть такой пирог было нельзя.
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