Печь пироги и сеять пшеницу советует сегодня народный календарь

07:20, 21 мая 2025, ПАИ

Память Иоанна Богослова отмечают православные сегодня, 21 мая. Об этом сообщает портал calend.ru.

Иоанн Богослов – один из 12 апостолов, автор пяти книг Нового Завета. На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Считалось, что лучше делать это, когда зацветает черёмуха и «не раньше дубового листа».

Вместе с этим зажиточные крестьяне пекли обетные пироги. Ими угощали бедных соседей. Если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, то его отдавали птицам. Самому есть такой пирог было нельзя.